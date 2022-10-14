Новак оценил возможный объем поставок газа в Европу через Турцию
2022-10-14
15:19
Премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил, что российская сторона может поставлять в Европу через Турцию порядка 63 миллиардов кубометров газа в год.
Новак отметил, что для открытия таких возможностей, России и Турции придется построить новый газопровод, так как существующая сегодня инфраструктуры не может его обеспечить.
Вице-премьер РФ напомнил, что сегодня Россию и Турцию соединяют два газопровода: «Голубой поток» и «Турецкий поток». Мощность первого составляет около 16 миллиардов кубометров год, второго — 31,5 миллиардов кубометров в год.
При этом лишь одна нитка газопровода «Турецкий поток» предназначена для осуществления поставок газа в другие страны (европейские государства). Поэтому для увеличения поставок и достижения 63 миллиардов кубометров газа в год необходимо строительство дополнительной инфраструктуры.
Новак напомнил, что еще до строительства «Турецкого потока» российская сторона планировала еще один проект — «Южный поток». Нитки газопровода предполагалось протянуть по той же территории в количестве четырех разветвлений. Именно этот газопровод должен был обеспечить объемы поставок на уровне 63 миллиардов кубометров в год.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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