Новак оценил возможный объем поставок газа в Европу через Турцию

Премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил, что российская сторона может поставлять в Европу через Турцию порядка 63 миллиардов кубометров газа в год.

Новак отметил, что для открытия таких возможностей, России и Турции придется построить новый газопровод, так как существующая сегодня инфраструктуры не может его обеспечить.

Вице-премьер РФ напомнил, что сегодня Россию и Турцию соединяют два газопровода: «Голубой поток» и «Турецкий поток». Мощность первого составляет около 16 миллиардов кубометров год, второго — 31,5 миллиардов кубометров в год.

При этом лишь одна нитка газопровода «Турецкий поток» предназначена для осуществления поставок газа в другие страны (европейские государства). Поэтому для увеличения поставок и достижения 63 миллиардов кубометров газа в год необходимо строительство дополнительной инфраструктуры.

Новак напомнил, что еще до строительства «Турецкого потока» российская сторона планировала еще один проект — «Южный поток». Нитки газопровода предполагалось протянуть по той же территории в количестве четырех разветвлений. Именно этот газопровод должен был обеспечить объемы поставок на уровне 63 миллиардов кубометров в год.