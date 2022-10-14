Лукашенко: необходимо искать пути мирного решения украинского конфликта
2022-10-14
15:28
Александр Лукашенко выступил за поиск мирного решения по украинскому кризису.
В пятницу днем РИА Новости сообщили, что белорусский президент Александр Лукашенко дал интервью американскому каналу NBC. В ходе общения политик высказался о ситуации вокруг Украины. Лукашенко убежден, что нужно искать пути мирного решения конфликта на Украине и это будет выгодно всем, включая Соединенным Штатам Америки.
Белорусский лидер обратил внимание, что Россия в отличие от западных государств неоднократно выступала с соответствующими предложениями, однако ее не хотят слышать. Сам же Лукашенко не уточнил, каким именно образом можно решить ситуацию на территории Украины и какие для этого есть методы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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