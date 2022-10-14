Лукашенко: в мирном решении конфликта в Украине заинтересован в том числе и США

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью телеканалу NBC рассказал, что в мирном решении конфликта в Украине заинтересованы все стороны, в том числе и США.

Лукашенко считает, что мирное соглашение — это тот исход событий, который соответствует интересам всех сторон. При это речь идет не только о России и Украине, но и о западных странах, в том числе Соединённых Штатах Америки.

Ранее президент Беларуси заявил, что Запад не хочет слушать президента Российской Федерации Владимира Путина. Однако российский лидер неоднократно предлагал решения конфликта. Кроме того, российская сторона ни разу не отказалась от проведения переговоров с Украиной.

Лукашенко также отметил, что в украинском конфликта Запад и США не смогут одержать победу, а смена позиций российских войск на Донбассе фактически ничего не означает. Это может быть тактическим ходом для того, чтобы переформатировать группировки войск.

Белорусский лидер также добавил, что на территории Украины против Российской Федерации воюет не менее 50 стран. В основном страны НАТО и США, однако и некоторые другие европейские государства, заинтересованные в затягивании вооруженного конфликта.