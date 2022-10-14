Путин допустил отмену зерновой сделки из-за теракта на Крымском мосту
2022-10-14
15:46
Владимир Путин утверждает, что ФСБ подозревает использование зерновой сделки для осуществления терактов.
14 октября Владимир Путин сообщил, что предварительное расследование ФСБ взрыва на Крымском мосту указывает на возможное использование Украиной зерновой сделки для подрыва автомобильного полотна в Керченском проливе. По данным Путина, ФСБ выяснило, что Украина перемещала взрывчатку по морю.
Также Владимир Путин заверил, что если выяснится, что Киев задействовал зерновозы для доставки бомб, необходимых для подрыва Крымского моста, то зерновая сделка может быть отменена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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