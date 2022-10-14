Путин заявил о нерешённости вопроса своей поездки на саммит G20

Владимир Путин утверждает, что может не принять участия в саммите "Большой двадцатки".

В пятницу вечером Владимир Путин сообщил, что он ещё не принял окончательно решения касательно того, посетит ли саммит "Большой двадцатки" на Бали лично.

Вместе с тем в пресс-службе Министерства иностранных дел Индонезии утверждают, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский уже предоставили официальное согласие посетить встречу G20. Напомним, что саммит Группы Двадцати пройдёт на Бали в период с 15 по 16 ноября.