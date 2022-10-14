Путин: в России уже мобилизовали 222 тысяч граждан, 16 тысяч прибыли в зону СВО
2022-10-14
16:01
14 октября Владимир Путин обнародовал информацию о количестве мобилизованных россиян.
Вечером пятницы Владимир Путин сообщил, что в рамках плана Министерства обороны России по мобилизации трёхсот тысяч военнообязанных россиян в стране уже мобилизовали 222 тысячи граждан, 33 тысячи из которых располагаются в воинских частях. По словам Путина, также 16 тысяч мобилизованных прибыли в зону специальной военной операции, приступив к выполнению боевых задач.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Минобороны России не ставило перед военными комиссариатами страны никаких новых мобилизационных задач.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Путин: в России уже мобилизовали 222 тысяч граждан, 16 тысяч прибыли в зону СВО
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси
Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в РФ через две недели
Орбан: в Европе раскол из-за антироссийских санкций