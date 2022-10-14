Путин: в России уже мобилизовали 222 тысяч граждан, 16 тысяч прибыли в зону СВО

2022-10-14

16:01

14 октября Владимир Путин обнародовал информацию о количестве мобилизованных россиян.

Вечером пятницы Владимир Путин сообщил, что в рамках плана Министерства обороны России по мобилизации трёхсот тысяч военнообязанных россиян в стране уже мобилизовали 222 тысячи граждан, 33 тысячи из которых располагаются в воинских частях. По словам Путина, также 16 тысяч мобилизованных прибыли в зону специальной военной операции, приступив к выполнению боевых задач.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Минобороны России не ставило перед военными комиссариатами страны никаких новых мобилизационных задач.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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