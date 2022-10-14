Путин: 16 тысяч мобилизованных выполняют боевые задачи в зоне спецоперации

2022-10-14

16:05

14 октября Владимир Путин раскрыл число мобилизованных граждан России, которые уже принимают участие в СВО.

В пятницу вечером Владимир Путин сообщил, что согласно его указу о частичной мобилизации, в России уже призывали 222 тысячи военных из числа запаса, в то время как Минобороны РФ намеревается призвать 300 тысяч человек в целом.

Также Владимир Путин утверждает, что ещё 33 тысячи россиян проходят дополнительную подготовку в военно-учебных центрах и воинских частях, а шестнадцать тысяч мобилизованных переброшены в зону специальной военной операции, где уже преступили к осуществлению поставленных командованием заданий.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: