Путин: 16 тысяч мобилизованных выполняют боевые задачи в зоне спецоперации

14 октября Владимир Путин раскрыл число мобилизованных граждан России, которые уже принимают участие в СВО.

В пятницу вечером Владимир Путин сообщил, что согласно его указу о частичной мобилизации, в России уже призывали 222 тысячи военных из числа запаса, в то время как Минобороны РФ намеревается призвать 300 тысяч человек в целом.

Также Владимир Путин утверждает, что ещё 33 тысячи россиян проходят дополнительную подготовку в военно-учебных центрах и воинских частях, а шестнадцать тысяч мобилизованных переброшены в зону специальной военной операции, где уже преступили к осуществлению поставленных командованием заданий.