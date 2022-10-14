Песков: Путин объявил о завершении мобилизации в России через 2 недели

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова российского президента о завершении мобилизационных процессов в стране.

Вечером пятницы Владимир Путин сообщил, что уже 222 тысячи граждан РФ из 300 тысяч заявленных были мобилизованы, ввиду чего через две недели мобилизационные процессы в стране будут полностью завершены. В то же время Путин утверждает, что Минобороны России не предлагало никаких новых мобилизационных заданий.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова президента следует расценивать как полное завершение частичной мобилизации в России через две недели.