Песков: Путин объявил о завершении мобилизации в России через 2 недели
2022-10-14
16:09
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова российского президента о завершении мобилизационных процессов в стране.
Вечером пятницы Владимир Путин сообщил, что уже 222 тысячи граждан РФ из 300 тысяч заявленных были мобилизованы, ввиду чего через две недели мобилизационные процессы в стране будут полностью завершены. В то же время Путин утверждает, что Минобороны России не предлагало никаких новых мобилизационных заданий.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова президента следует расценивать как полное завершение частичной мобилизации в России через две недели.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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