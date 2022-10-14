Путин: контрактная армия РФ не может удержать линию соприкосновения в 1100 км
2022-10-14
16:16
Владимир Путин объяснил цель частичной мобилизации в России, рассказав о причинах призыва военных из резерва.
Вечером пятницы Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в России будет завершена через две недели, когда будут окончательно призваны в войска все 300 тысяч заявленных резервистов, из которых 222 тысячи уже были мобилизованы.
Комментируя свой указ о мобилизации в стране Путин сообщил, что сейчас линия соприкосновения между российскими и украинскими военными составляет 1100 километров, ввиду чего российские контрактные войска не справляются с контролем её стабильности. Именно для поддержания порядка на линии соприкосновения проходит мобилизация, заявил Владимир Путин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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