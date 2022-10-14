Маск внесён в базу сайта «Миротворец» за нежелание оплачивать работу Starlink в Украине
2022-10-14
16:29
Американский бизнесмен Илон Маск был внесён в базу украинского сайта "Миротворец", который отслеживает недружественных Киеву персон.
Вечером 14 октября украинские активисты внесли имя основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в базу сайта "Миротворец", обозначив американского предпринимателя как недружественное Украине лицо. Примечательно, что ранее утром того же дня Маск заявило о нежелании продолжать оплату спутникового интернета Starlink в Украине.
Также ранее Илон Маск предложил свой план мирного урегулирования украинского кризиса, предложив Киеву отказаться от притязаний на Крым и вступления в НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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