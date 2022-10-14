Путин исключил призыв женщин в рамках частичной мобилизации в России

2022-10-14

16:39

Владимир Путин пообещал, что во время частичной мобилизации женщины на службу в России призываться не будут.

14 октября Владимир Путин дал большую пресс-конференцию перед сотрудниками прессы, где публично пообещал, что в рамках частичной мобилизации в России не будут призываться женщины все зависимости от их семейного и социального статуса, рода деятельности и состояния здоровья.

Также Путин утверждает, что в течение двух недель любые мобилизационные процессы в стране будут завершены, так как Минобороны РФ уже мобилизовало 222 тысяч россиян из трёхсот заявленных.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: