Путин исключил призыв женщин в рамках частичной мобилизации в России
2022-10-14
16:39
Владимир Путин пообещал, что во время частичной мобилизации женщины на службу в России призываться не будут.
14 октября Владимир Путин дал большую пресс-конференцию перед сотрудниками прессы, где публично пообещал, что в рамках частичной мобилизации в России не будут призываться женщины все зависимости от их семейного и социального статуса, рода деятельности и состояния здоровья.
Также Путин утверждает, что в течение двух недель любые мобилизационные процессы в стране будут завершены, так как Минобороны РФ уже мобилизовало 222 тысяч россиян из трёхсот заявленных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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