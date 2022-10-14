Лукашенко призвал Запад не загонять Россию в угол из-за ядерных рисков

Александр Лукашенко посоветовал западным странам не загонять в угол Россию.

В пятницу Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу NBC, где обратился к западным политикам, посоветовав не загонять Россию и Владимира Путина в угол. По мнению Лукашенко, только безвыходная ситуация, сопряжённая с угрозой исчезновения России как таковой, может спровоцировать Путина на применение ядерного оружия.

Также Александр Лукашенко признал, что использования оружия массового поражения одной страной запустит цепочку применения такого оружия по всему миру, что может означать конец существования всей планеты.