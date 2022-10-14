Евросоюз начнет в ноябре готовить 12 000 воинов для Украины
2022-10-14
17:23
По сообщению ТАСС в первых числах ноября страны ЕС начнут миссию по подготовке 12 тыс. бойцов для Украины.
Решение об этом еще не принято, но в понедельник в Люксембурге состоится встреча министров иностранных дел Евросоюза.
На этой встрече будет подписан ряд документов, которые уже согласованы. Один из них и касается тренировочной миссии бойцов для Украины.
По заявлению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, официальный Брюссель не согласится на включение в РФ 4 украинских регионов. И запугать Европу не удастся никакими угрозами.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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