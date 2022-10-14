ВСУ обстреляли Белгородскую ТЭЦ, город остался без света

Украинские войска нанесли удары по ТЭЦ в Белгороде, там начался сильный пожар.

Вооруженные силы Украины снова обстреляли территорию Белгородской области Российской Федерации.

На этот раз целью националистов ВСУ стала электростанция под Белгородом.

После нескольких "прилетов" по Белгородской ТЭЦ, из-за чего там начался сильный пожар. Фотографии и видео уже появились в сети.

Губернатор Белгородской области подтвердил факт пожара и отметил, что возгорание уже устранено. Также известно, что часть Белгорода осталась без света.

"В Белгороде после обстрела загорелась подстанция, пожар обесточил часть города, его уже потушили, сообщил губернатор", - пишет РИА.