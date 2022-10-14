Лазаревой отказали в снятии статуса иногаента
2022-10-14
20:33
Замоскворецкий суд российской столицы признал законным решение Минюст о включении ведущей Татьяны Лазаревой в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
В Замоскворецком суде Москвы сообщили: "Суд отклонил исковые требования Лазаревой Т. Ю. к Министерству юстиции. Истец требовал отменить решение о включении его в перечень физлиц-иноагентов".
Статус иностранного агента Лазарева обрела 22 июля текущего года. В этот же список тогда внесли также блогера Веронику Белоцерковскую и столичного депутата Илью Яшина.
В начале сентября 2022 этот статус обрёл и экс-супруг Лазаревой ведущий ТВ Михаил Шац.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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