Лазаревой отказали в снятии статуса иногаента

Замоскворецкий суд российской столицы признал законным решение Минюст о включении ведущей Татьяны Лазаревой в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

В Замоскворецком суде Москвы сообщили: "Суд отклонил исковые требования Лазаревой Т. Ю. к Министерству юстиции. Истец требовал отменить решение о включении его в перечень физлиц-иноагентов".

Статус иностранного агента Лазарева обрела 22 июля текущего года. В этот же список тогда внесли также блогера Веронику Белоцерковскую и столичного депутата Илью Яшина.

В начале сентября 2022 этот статус обрёл и экс-супруг Лазаревой ведущий ТВ Михаил Шац.