Сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн умер в 72 года
2022-10-14
20:47
Умер актёр Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида во вселенной Гарри Поттера.
Вечером 14 октября газета The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей в американском Голливуде сообщила, что актёр Робби Колтрейн, который известен в первую очередь по роли Рубеуса Хагрида в "Гарри Поттере", скоропостижно скончался в возрасте семидесяти двух лет.
Также Колтрейн известен по телевизионному сериалу "Метод Крекера", который тоже основан на вселенной Гарри Поттера и написал Джоан Роулинг.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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