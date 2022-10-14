Сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн умер в 72 года

2022-10-14

20:47

Умер актёр Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида во вселенной Гарри Поттера.

Вечером 14 октября газета The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей в американском Голливуде сообщила, что актёр Робби Колтрейн, который известен в первую очередь по роли Рубеуса Хагрида в "Гарри Поттере", скоропостижно скончался в возрасте семидесяти двух лет.

Также Колтрейн известен по телевизионному сериалу "Метод Крекера", который тоже основан на вселенной Гарри Поттера и написал Джоан Роулинг.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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