Светлаков встал на защиту Урганта в эфире шоу "Маска"
2022-10-14
21:01
Юморист Сергей Светлаков считает критику своего друга Ивана Урганта несправедливой.
Актер и ведущий ТВ Сергей Светлаков защитил своего коллегу и приятеля Ивана Урганта, которого постоянно критикуют из-за его позиции по спецоперации, в эфире новой передачи "Маска. Танцы".
Светлаков - член жюри проекта. В новом выпуске ведущий признался, что хотел увидеть под маской Снежного Барса Урганта, так как это его образ.
Также комик высказался по поводу "несправедливой" критики своего друга.
Он заявил: "На мой взгляд, весь хейт, направленный на него, - это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди, как он - способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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