Светлаков встал на защиту Урганта в эфире шоу "Маска"

Юморист Сергей Светлаков считает критику своего друга Ивана Урганта несправедливой.

Актер и ведущий ТВ Сергей Светлаков защитил своего коллегу и приятеля Ивана Урганта, которого постоянно критикуют из-за его позиции по спецоперации, в эфире новой передачи "Маска. Танцы".

Светлаков - член жюри проекта. В новом выпуске ведущий признался, что хотел увидеть под маской Снежного Барса Урганта, так как это его образ.

Также комик высказался по поводу "несправедливой" критики своего друга.

Он заявил: "На мой взгляд, весь хейт, направленный на него, - это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди, как он - способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему".