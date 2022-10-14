Удар ВСУ по ТЭЦ в Белгороде обесточил город из-за пожара на подстанции

2022-10-14

21:12

Вечером 14 октября украинские войска обстреляли Белгородскую ТЭЦ, частично обесточив город.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины совершили обстрел ТЭЦ в Белгороде, что повлекло за собой пожар на местной подстанции мощностью в 110 киловатт-час.

Позднее Гладков сообщил, что пожар на подстанции в Белгороде был оперативно потушен сотрудниками МЧС, однако проблему с электроснабжением города ещё решают.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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