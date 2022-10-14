Полиция ФРГ провела обыски у россиянки, снимавшей видео в поддержку ВС России
2022-10-14
21:18
Немецкие полицейские обыскали дом гражданки России, которая снимала видеоролики в поддержку российской армии
14 октября пресс-служба полиции Германии отчиталась о проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства российской гражданки, которая проживает в ФРГ и снимает видеоролики, в которых выражает свою поддержку вооружённым силам России, участвующим в специальной военной операции на территории Украины.
Данная россиянка известно по серии видео, где в Германии она подходит к украинским беженцам и говорит слова, восхваляющие Россию. Также девушка снимала видео с русскими песнями на митингах украинцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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