Робби Котрейн, сыгравший роль Хагрида в Гарри Поттере , скончался на 73-ем году жизни
2022-10-14
21:31
Робби Колтрейн, сыгравший роль Хагрида в "Гарри Поттере", скончался в возрасте 72 лет.
Скончался актёр Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере", на 73-ем году жизни, о чём сообщает агентство РА.
С 2019 году артист оказался прикован к инвалидному креслу и вынужден был терпеть жуткую боль. Спасти знаменитость не удалось даже лучшим врачам.
Робби Колтрейн - творческий псевдоним актёра. Настоящее имя актера, продюсера и сценариста - Энтони Роберт Макмиллан. Всемирную популярность ему принесла роль в "Гарри Поттере".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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