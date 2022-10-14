Робби Котрейн, сыгравший роль Хагрида в Гарри Поттере , скончался на 73-ем году жизни

2022-10-14

21:31

Робби Колтрейн, сыгравший роль Хагрида в "Гарри Поттере", скончался в возрасте 72 лет.

Скончался актёр Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере", на 73-ем году жизни, о чём сообщает агентство РА.

С 2019 году артист оказался прикован к инвалидному креслу и вынужден был терпеть жуткую боль. Спасти знаменитость не удалось даже лучшим врачам.

Робби Колтрейн - творческий псевдоним актёра. Настоящее имя актера, продюсера и сценариста - Энтони Роберт Макмиллан. Всемирную популярность ему принесла роль в "Гарри Поттере".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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