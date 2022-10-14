Минюст России признал иноагентами кинокритика Долина и шесть журналистов

Министерство юстиции России внесло в список физлиц-иноагентов Антона Долина.

В пятницу вечером Министерство юстиции России обнародовало обновлённый перечень лиц, которые признаны иностранными агентами. В новый список попал известный российский кинокритик Антон Долин, а также шесть журналистов, среди которых фигурируют Кирилл Харатьян, Иван Жданов, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло, Наталия Телегина.

Также Минюст РФ признал иностранными агентами пресс-секретаря Алексея Навального (признан иноагентом и отбывает наказание - ред. Autoparus) Киру Ярмыш и блогера Дмитрия Низовцева.