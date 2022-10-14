Insider: агент ФСБ и бойцы ЧВК «Вагнер» сбежали из РФ, попросив убежища во Франции

Признанное иноагентом издание The Insider утверждает, что сотрудник ФСБ и солдаты российской ЧВК покинули Россию с просьбой о политическом убежище в другом государстве.

14 октября интернет-газета The Insider со ссылкой на проект "Гулагу.нет" уведомляет, что один сотрудник Федеральной службы безопасности РФ и бойцы частной военной кампании "группа Вагнера" тайно покинули Россию, направившись во Францию, где сбежавшие попросили о предоставлении политического убежища.

По данным The Insider, и сбежавший агент ФСБ, и солдаты ЧВК "Вагнер" сотрудничают с французскими спецслужбами, давая им антироссийские показания.