Insider: агент ФСБ и бойцы ЧВК «Вагнер» сбежали из РФ, попросив убежища во Франции
2022-10-14
21:41
Признанное иноагентом издание The Insider утверждает, что сотрудник ФСБ и солдаты российской ЧВК покинули Россию с просьбой о политическом убежище в другом государстве.
14 октября интернет-газета The Insider со ссылкой на проект "Гулагу.нет" уведомляет, что один сотрудник Федеральной службы безопасности РФ и бойцы частной военной кампании "группа Вагнера" тайно покинули Россию, направившись во Францию, где сбежавшие попросили о предоставлении политического убежища.
По данным The Insider, и сбежавший агент ФСБ, и солдаты ЧВК "Вагнер" сотрудничают с французскими спецслужбами, давая им антироссийские показания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин сообщил об окончании частичной мобилизации в России через две недели
Кондулайнен впервые рассказала, как сыновья подняли её на ноги после инсульта
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Mash: девять военкоров из России включая Стрелкова проверят на дискредитацию ВС РФ
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси