Минюст РФ внёс в реестр СМИ-иноагентов Антона Долина

Российский журналист и кинокритик Антон Долин внесён в список СМИ-иноагентов.

В пятницу, 14 октября 2022 года, опубликованный на официальном веб-сайте Министерства юстиции Российской Федерации реестр СМИ-иноагентов пополнился новыми лицами, среди которых числится журналист и кинокритик Антон Долин.

Вместе с Долиным в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента также попали Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.