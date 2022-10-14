Минюст РФ внёс в реестр СМИ-иноагентов Антона Долина

2022-10-14

21:43

Российский журналист и кинокритик Антон Долин внесён в список СМИ-иноагентов.

В пятницу, 14 октября 2022 года, опубликованный на официальном веб-сайте Министерства юстиции Российской Федерации реестр СМИ-иноагентов пополнился новыми лицами, среди которых числится журналист и кинокритик Антон Долин.

Вместе с Долиным в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента также попали Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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