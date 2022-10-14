Mash: девять военкоров из России включая Стрелкова проверят на дискредитацию ВС РФ

2022-10-14

21:58

Издание Mash сообщило о скорой проверке на дискредитацию армии России не менее девяти военных корреспондентов и блогеров.

Специализирующийся на расследованиях Telegram-канал Mash сообщает, что Министерство обороны России намерено инициировать расследование деятельности девяти российских военных корреспондентов, в отношении которых появились подозрения о дискредитации вооружённых сил РФ.

По данным Mash, дела будут возбуждены в отношении Игоря Стрелкова, Семёна Пегова, Владлена Татарского, Юрия Подоляка, Игоря Димитриева, Сергея Мардана, Рыбаря, авторов GreyZone и Кристины Потупчик.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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