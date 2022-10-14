Кондулайнен впервые рассказала, как сыновья подняли её на ноги после инсульта

Актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт в 2020 году. Её сыновья и брат помогли ей восстанавливаться после болезни.

Актриса Елена Кондулайнен поведала, как после инсульта, который случился в 2020 году, её выхаживали сыновья и брат.

Кровоизлияние в мозг произошло на мероприятии, откуда артистку доставили в больницу. Там знаменитость впала в кому.

1, 5 года Кондулайнен восстанавливалась. Были проблемы с памятью и речью.

В эфире шоу "Малахов" Елена вспомнила: "Меня выхаживали мои сыновья и брат. Сын меня носил на руках в ванну. Ты ничего не можешь делать. Такое чувство, что все органы перепутались".

После удара знаменитость старается вести здоровый образ жизни. Просыпается она в 06:00, правильно питается и делает физические упражнения. После 19:00 - отдых и никакого общения.