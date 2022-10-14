Кондулайнен впервые рассказала, как сыновья подняли её на ноги после инсульта
2022-10-14
22:03
Актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт в 2020 году. Её сыновья и брат помогли ей восстанавливаться после болезни.
Актриса Елена Кондулайнен поведала, как после инсульта, который случился в 2020 году, её выхаживали сыновья и брат.
Кровоизлияние в мозг произошло на мероприятии, откуда артистку доставили в больницу. Там знаменитость впала в кому.
1, 5 года Кондулайнен восстанавливалась. Были проблемы с памятью и речью.
В эфире шоу "Малахов" Елена вспомнила: "Меня выхаживали мои сыновья и брат. Сын меня носил на руках в ванну. Ты ничего не можешь делать. Такое чувство, что все органы перепутались".
После удара знаменитость старается вести здоровый образ жизни. Просыпается она в 06:00, правильно питается и делает физические упражнения. После 19:00 - отдых и никакого общения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин сообщил об окончании частичной мобилизации в России через две недели
Кондулайнен впервые рассказала, как сыновья подняли её на ноги после инсульта
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Mash: девять военкоров из России включая Стрелкова проверят на дискредитацию ВС РФ
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси