В шахте на севере Турции прогремел взрыв, внутри заблокированы 87 горняков

Мэр турецкого города Амасра Реджаи Чакыр сообщил, что на одной из местных шахт прогремел мощный взрыв, внутри оказались заблокированы 87 горняков.

14 октября мэр города Амасра Реджаи Чакыр турецкой провинции Бартын в пресс-релизе сообщил, что на местной каменноугольной шахте прогремел мощный взрыв, предположительно, метана.

Чакыр добавил, что в момент взрыва в шахте находились восемьдесят семь человек, которые остались заблокированы внутри. Телеканал CNN Turk заявил, что в настоящее время удалось спасти четверых шахтеров.