Nicola Porro: большинство граждан Италии хотят переговоров между РФ и Украиной
2022-10-14
22:12
Издание Nicola Porro утверждает, что доминирующее число итальянцев выступает за мирные переговоры между Киевом и Москвой.
Обозреватель издания Nicola Porro Маттео Миланези утверждает, что согласно данным последнего социологического опроса, не менее 60-ти процентов граждан Италии хотят, чтобы Украина и Россия возобновили переговорный процесс для скорейшего достижения мира. Ещё 27 процентов итальянцев хотят, чтобы Запад продолжил поставлять Украине оружие.
По мнению Маттео Миланези, ещё в конце февраля итальянские граждане в большинстве своём хотели, чтобы Украина победила Россию на поле боя, однако на их позицию повлияли рост цен на продукты и оплату жилищно-коммунальных услуг.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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