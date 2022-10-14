Nicola Porro: большинство граждан Италии хотят переговоров между РФ и Украиной

Издание Nicola Porro утверждает, что доминирующее число итальянцев выступает за мирные переговоры между Киевом и Москвой.

Обозреватель издания Nicola Porro Маттео Миланези утверждает, что согласно данным последнего социологического опроса, не менее 60-ти процентов граждан Италии хотят, чтобы Украина и Россия возобновили переговорный процесс для скорейшего достижения мира. Ещё 27 процентов итальянцев хотят, чтобы Запад продолжил поставлять Украине оружие.

По мнению Маттео Миланези, ещё в конце февраля итальянские граждане в большинстве своём хотели, чтобы Украина победила Россию на поле боя, однако на их позицию повлияли рост цен на продукты и оплату жилищно-коммунальных услуг.