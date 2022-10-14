Американцы высмеяли украинских чиновников, нагрубивших Илону Маску
2022-10-14
22:27
Пользователи Twitter из США высмеяли украинских чиновников, нагрубивших главе SpaceX и Tesla Илону Маску.
14 октября пользователи Twitter из Соединённых Штатов прокомментировали новость о том, что компания Илона Маска SpaceX прекращает финансирование услуг Starlink для Украины, отметив факт того, что украинские чиновники хотят получать всё бесплатно, кусая кормящую их руку.
Американцы высмеяли представителей киевского режима, в частности скандально известного украинского посла Андрея Мельника, который обматерил американского миллиардера, снабжавшего Украину спутниковой связью безвозмездно.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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