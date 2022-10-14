Самая красивая женщина в мире 2022 года названа

Пластический хирург Де Сильва создал программу, определяющую идеальную внешность. Самой красивой женщиной в мире стала актриса Джоди Комер.

Пластический хирург Джулиан Де Сильва разработал специальную компьютерную программу для того, чтобы определить самую красивую женщину в мире.

Он измерил пропорции лиц нескольких знаменитостей, оценив их красоту и составил рейтинг красавиц.

Актриса Джоди Комер, известная по сериалу "Убивая Еву", соответствует идеальным параметрам на 94,52%. У неё идеальный овал лица, посадка глаз, форма носа, губ и подбородка. Она самая красивая женщина в мире в текущем году.

На втором месте Зендея, а на третьем - Белла Хадид.