Соколовский ищет квартиру в Москве с бюджетом в 300 000 рублей
2022-10-14
22:51
Певец Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова желают сменить место жительства. Они потянут аренду новой жилплощади в 300 000 российских рублей.
30-летний певец Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Ангелина Суркова стала матерью его сына.
После рождения ребёнка в прежнем жилье стало тесно, по этой причине встал вопрос о более простой жилплощади.
О своём желании снять квартиру Соколовский сообщил в сети: "Снимем квартиру с двумя комнатами в центре, бюджет 300 тысяч (с счетчиками и парковкой). Творческая семья с маленьким ребенком, без вредных привычек. Стильный ремонт, вид на закат и обязательно ванна".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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