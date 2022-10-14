Совмин Беларуси определил порядок установления цен на новые продукты в стране

Белорусский Совет министров согласовал порядок ценообразования на новые продукты в Беларуси.

Пресс-служба правительства Беларуси уведомляет, что Совет министров РБ установил пределы ценообразования на товары в стране, которые временно не были доступны для покупки после указа Александра Лукашенко от 6 октября, запрещающего поднимать цены без согласования с Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

"С учетом ограничений, установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен; – С применением предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 30 процентов к отпускной цене производителя – при отсутствии ограничений, установленных государственными органам", - сообщается на сайте правительства Республики Беларусь.