Совмин Беларуси определил порядок установления цен на новые продукты в стране
2022-10-14
23:09
Белорусский Совет министров согласовал порядок ценообразования на новые продукты в Беларуси.
Пресс-служба правительства Беларуси уведомляет, что Совет министров РБ установил пределы ценообразования на товары в стране, которые временно не были доступны для покупки после указа Александра Лукашенко от 6 октября, запрещающего поднимать цены без согласования с Министерством антимонопольного регулирования и торговли.
"С учетом ограничений, установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен; – С применением предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 30 процентов к отпускной цене производителя – при отсутствии ограничений, установленных государственными органам", - сообщается на сайте правительства Республики Беларусь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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