Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины из-за риска ударов
2022-10-14
23:27
В Николаевской и Одесской областях Украины экстренно включили сигналы воздушной тревоги.
В ночь на 15 октября официальные Telegram-каналы военных областных администраций Николаевской и Одесской областей Украины сообщили, что во всех городах и сёлах данных регионов вновь включены сигналы воздушной тревоги, оповещающих граждан о необходимости проследовать в украине из-за риска ракетных ударов со стороны России.
Днём ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Россия не намерена наносить массированные ракетные удары по Украине, поскольку в этом больше нет стратегической надобности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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