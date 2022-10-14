Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины из-за риска ударов

В Николаевской и Одесской областях Украины экстренно включили сигналы воздушной тревоги.

В ночь на 15 октября официальные Telegram-каналы военных областных администраций Николаевской и Одесской областей Украины сообщили, что во всех городах и сёлах данных регионов вновь включены сигналы воздушной тревоги, оповещающих граждан о необходимости проследовать в украине из-за риска ракетных ударов со стороны России.

Днём ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Россия не намерена наносить массированные ракетные удары по Украине, поскольку в этом больше нет стратегической надобности.