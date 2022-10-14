В Мелитополе ПВО отразила атаку дронов-камикадзе ВСУ

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российская ПВО отразила атаку дронов-камикадзе ВСУ.

В пятницу поздно ночью, 14 октября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал своим подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли атаковать Мелитополь при помощи двух дронов-камикадзе.

Рогов добавил, что один из дронов «из-за неумелых действий» украинских солдат самоуничтожился, второй был успешно сбит российской системой противовоздушной обороны, что позволило избежать жертв среди мирного населения и разрушений объектов инфраструктуры.