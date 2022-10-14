В Мелитополе ПВО отразила атаку дронов-камикадзе ВСУ
2022-10-14
23:49
Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российская ПВО отразила атаку дронов-камикадзе ВСУ.
В пятницу поздно ночью, 14 октября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал своим подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли атаковать Мелитополь при помощи двух дронов-камикадзе.
Рогов добавил, что один из дронов «из-за неумелых действий» украинских солдат самоуничтожился, второй был успешно сбит российской системой противовоздушной обороны, что позволило избежать жертв среди мирного населения и разрушений объектов инфраструктуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: за два дня на Украину пролился золотой оружейный дождь
Швеция отказалась от совместного с Евроюстом расследования диверсии на «Северных потоках»
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Пушков оценил слова Борреля о «мощном военном ответе» Евросоюза в адрес России
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб