ГМС Украины отказалась раскрывать данные о гражданстве Медведчука из-за конфиденциальности

2022-10-14

23:52

15 октября украинская Государственная миграционная служба отказала СМИ в раскрытии сведений о гражданстве Виктора Медведчука.

Информационное агентство "Украинские новости" уведомляет, что сотрудники издания сделали запрос в Государственную миграционную службу Украины с просьбой о раскрытии сведений касательно гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука, который был передан России в обмен на пленных солдат ВСУ с "Азовстали".

По данным "Украинских новостей", в Госмиграционной службе Украины отказались передавать информацию о гражданстве Медведчука, отметив, что эти сведения носят конфиденциальный характер государственной важности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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