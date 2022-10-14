Генерал армии РФ Бужинский заявил о продлении спецоперации в Украине на полгода

Отставной генерал-лейтенант российской армии Евгений Бужинский уверен, что спецоперация в Украине продлится ещё не менее шести месяцев.

15 октября экс-генерал вооружённых сил России Евгений Бужинский дал интервью изданию "Аргументы и факты", где заявил, что длительность спецоперации на территории Украины будет зависеть от того, какие цели перед российской армией ставит Владимир Путин.

По мнению Бужинского, здесь есть три варианта: первым является установление контроля над южной частью Одессы и обеспечение выхода к Приднестровью. Второй вариант подразумевает выход к левому берегу реки Днепр, а третий включает в себя установление линии разграничения возле Западной Украины. Так или иначе, в ближайшие полгода спецоперация не закончится, заверил Евгений Бужинский.