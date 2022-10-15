Жители США высмеяли правительство Украины после обвинений в адрес Маска

Американские граждане опубликовали серию комментариев в Twitter в адрес украинского правительства, раскритиковавшего Илона Маска за предложение плана мирного урегулирования.

Недавно Илон Маск предложил Киеву отказаться от претензий на Крым, назвав его частью России, также посоветовав Украине не вступать в военный блок НАТО, поскольку это может быть обязательным условием для прекращения украинского кризиса. Позднее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник публично выругался в адрес Маска, а его примеру последовали другие украинские чиновники.

Накануне стало известно, что Илон Маск отказывается продолжать оплату работы спутникового интернета Starlink в Украине, после чего в американском сегменте Twitter начался настоящий фестиваль шуток на данную тему, все из которых основывались на том, что кусать кормящую руку как минимум неразумно.