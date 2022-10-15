Жители США высмеяли правительство Украины после обвинений в адрес Маска
2022-10-15
00:15
Американские граждане опубликовали серию комментариев в Twitter в адрес украинского правительства, раскритиковавшего Илона Маска за предложение плана мирного урегулирования.
Недавно Илон Маск предложил Киеву отказаться от претензий на Крым, назвав его частью России, также посоветовав Украине не вступать в военный блок НАТО, поскольку это может быть обязательным условием для прекращения украинского кризиса. Позднее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник публично выругался в адрес Маска, а его примеру последовали другие украинские чиновники.
Накануне стало известно, что Илон Маск отказывается продолжать оплату работы спутникового интернета Starlink в Украине, после чего в американском сегменте Twitter начался настоящий фестиваль шуток на данную тему, все из которых основывались на том, что кусать кормящую руку как минимум неразумно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: за два дня на Украину пролился золотой оружейный дождь
Аскальдович: власти Латвии дискриминируют россиян по религиозному признаку
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Швеция отказалась от совместного с Евроюстом расследования диверсии на «Северных потоках»
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб