Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о перехвате украинского беспилотника в регионе.

Ночью 15 октября представитель военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что украинские войска направили два ударных дрона на Мелитополь с целью совершения атака на спящих жителей города. По данным Рогова, российские системы противовоздушной обороны перехватили один из беспилотников, а второй рухнул и разбился сам.

Накануне Владимир Рогов сообщил, что десять тысяч украинских солдат в Великобритании прошли военную подготовку для штурма Запорожской атомной электростанции.