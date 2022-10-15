Рогов: ПВО армии России сбило украинский дрон в небе над Мелитополем

2022-10-15

00:25

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о перехвате украинского беспилотника в регионе.

Ночью 15 октября представитель военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что украинские войска направили два ударных дрона на Мелитополь с целью совершения атака на спящих жителей города. По данным Рогова, российские системы противовоздушной обороны перехватили один из беспилотников, а второй рухнул и разбился сам.

Накануне Владимир Рогов сообщил, что десять тысяч украинских солдат в Великобритании прошли военную подготовку для штурма Запорожской атомной электростанции.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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