Ангела Меркель объяснила, зачем ее правительство закупало так много газа в России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в свое время решение ее правительства о закупке в России больших объемов газа было обоснованным.

Она признала, что Германии необходимо диверсифицировать поставки энергоносителей. Но, по ее словам, в тот переходный период поступление газа из России по трубопроводу было оптимальным решением.

Меркель сказала, что Россия оставалась надежным поставщиком энергии даже во времена холодной войны. Однако последние события она назвала «поворотным моментом», отметив, что немецкое правительство действует в новых обстоятельствах.