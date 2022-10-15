«Белгородэнерго»: электроснабжение в Белгороде после удара ВСУ восстановлено

2022-10-15

00:29

Пресс-служба компании "Белгородэнерго" уведомила о восстановлении подачи электроэнергии в Белгороде.

Ночью субботы компания "Россети Центр"-"Белгородэнерго" сообщила, что электроснабжение в городе после удара вооружённых сил Украины по подстанции местной ТЭЦ полностью восстановлено в кратчайшие сроки. По данным фирмы, при восстановлении подачи электричества в городе специалисты в первую очередь ремонтировали электроснабжение социально значимых объектов.

Также в "Россети Центр"-"Белгородэнерго" отметили, что сетевое напряжение в доме каждого жителя Белгорода было восстановлено 14 октября к 23:10 по московскому времени.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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