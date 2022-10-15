МВД Турции заявило о гибели 22 человек от взрыва на шахте в городе Бартын

Пресс-служба турецкого МВД уведомляет о возрастании числа погибших от взрыва на шахте в Бартыне до двадцати двух человек.

Телеканал CNN Turk со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции сообщает, что в городе Батрын в северной части турецкого государства произошёл взрыв на шахте, в результате которого скончалось не менее четырнадцати человек. Позднее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что количество жертв увеличилось до 22.

Также Фахреттин Коджа утверждает, что по итогам обследования шахты после взрыва были обнаружены семнадцать раненых граждан, которым нужна срочная помощь.