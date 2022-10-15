Германия собирается ввести необычный поездной на транспорт за 49 евро

Германия хочет ввести новый билет на транспорт, который будет стоить 49 евро. Он будет действителен для всех видов транспорта, за исключением междугородних линий.

Сейчас в каждом виде транспорта действует своя система оплаты, и пассажирам бывает сложно разобраться. Летом в Германии вводили единый проездной за 9 евро, и этот опыт оказался удачным.

Но с введением нового билета есть некоторые проблемы. Пока не решен вопрос финансирования, а Гринпис раскритиковал эту идею, отметив, что 49 евро – слишком большая сумма для многих жителей Германии.