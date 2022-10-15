Германия собирается ввести необычный поездной на транспорт за 49 евро
2022-10-15
00:41
Германия хочет ввести новый билет на транспорт, который будет стоить 49 евро. Он будет действителен для всех видов транспорта, за исключением междугородних линий.
Сейчас в каждом виде транспорта действует своя система оплаты, и пассажирам бывает сложно разобраться. Летом в Германии вводили единый проездной за 9 евро, и этот опыт оказался удачным.
Но с введением нового билета есть некоторые проблемы. Пока не решен вопрос финансирования, а Гринпис раскритиковал эту идею, отметив, что 49 евро – слишком большая сумма для многих жителей Германии.
Опубликовано: Светлана Репина
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