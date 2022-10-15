Байден: США выделят Украине новый пакет военной помощи на $725 млн

2022-10-15

00:45

Джо Байден заявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

В ночь на 15 октября сайт пресс-службы американского Госдепартамента опубликовал президентский указ Джозефа Байдена, согласно которому Соединённые Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи общей стоимость в 725 миллионов долларов. При этом в Госдепе пока не раскрывали содержание пакета, который вскоре Киев получит от США.

Примечательно, что накануне ряд западных СМИ сообщил о том, что Байден попросил Владимира Зеленского не жаловаться на недостаточность помощи Украине от США, поскольку в противном случае Киев может получать ещё меньше денег и оружия.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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