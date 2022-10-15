Тридцать китов погибли на юге Аргентины при загадочных обстоятельствах
2022-10-15
00:56
Институт охраны китов сообщил о гибели тридцати животных на территории южной части Аргентины.
Ночью 15 октября журналисты российского информационного агентства "РИА Новости" получили комментарий от Института охраны китов, который ранее обнародовал данные о массовой гибели этих животных в южной Аргентине. По данным ведомства, сейчас в Аргентине найдено тридцать мёртвых китов.
При этом в Институте охраны китов подчеркнули, что все найденные трупы китов лежали в одном месте, а причины их массовой и практически одновременной смерти ещё не установлены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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