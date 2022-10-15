Тридцать китов погибли на юге Аргентины при загадочных обстоятельствах

Институт охраны китов сообщил о гибели тридцати животных на территории южной части Аргентины.

Ночью 15 октября журналисты российского информационного агентства "РИА Новости" получили комментарий от Института охраны китов, который ранее обнародовал данные о массовой гибели этих животных в южной Аргентине. По данным ведомства, сейчас в Аргентине найдено тридцать мёртвых китов.

При этом в Институте охраны китов подчеркнули, что все найденные трупы китов лежали в одном месте, а причины их массовой и практически одновременной смерти ещё не установлены.