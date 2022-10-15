Лавров: партнеры в СНГ принимают объективную реальность нового состава РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что партнёры Москвы в СНГ признают включение четырёх новых регионов в состав РФ.

15 октября глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью для «Первого канала» рассказал об отношении стран-участниц Содружества Независимых Государств к включении в состав РФ после проведения соответствующих референдумов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Лавров утверждает, что партнёры Москвы в СНГ «понимают, что это объективная реальность» и полностью признают расширение территориального состава России и «никаких вопросов не задают».