Том Фелтон признался, что у него была тайная любовь к Эмме Уотсон на съемках «Гарри Поттера»

Том Фелтон, сыгравший в «Гарри Поттере» Драко Малфоя, выпустил мемуары под названием «По ту сторону волшебной палочки» В них он рассказал о тайной любви к Эмме Уотсон, исполнительнице роли Гермионы.

Фелтон говорит, что между ними определенно была искра, но в разное время. Он объясняет, что Уотсон была влюблена в него, когда ей было 12, а ему – 15. Тогда у него была девушка.

Сейчас Фелтон уверен, что любил Уотсон как сестру, но никогда не был влюблен в нее. Он отмечает, что восхищался ею как личностью и чувствовал в ней родственную душу, но никогда никому не мог этого объяснить.