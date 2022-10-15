Том Фелтон признался, что у него была тайная любовь к Эмме Уотсон на съемках «Гарри Поттера»

2022-10-15

00:59

Том Фелтон, сыгравший в «Гарри Поттере» Драко Малфоя, выпустил мемуары под названием «По ту сторону волшебной палочки» В них он рассказал о тайной любви к Эмме Уотсон, исполнительнице роли Гермионы.

Фелтон говорит, что между ними определенно была искра, но в разное время. Он объясняет, что Уотсон была влюблена в него, когда ей было 12, а ему – 15. Тогда у него была девушка. 

Сейчас Фелтон уверен, что любил Уотсон как сестру, но никогда не был влюблен в нее. Он отмечает, что восхищался ею как личностью и чувствовал в ней родственную душу, но никогда никому не мог этого объяснить. 

Опубликовано: Светлана Репина







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