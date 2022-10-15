Аскальдович: власти Латвии дискриминируют россиян по религиозному признаку

2022-10-15

01:09

Представитель МИД России Геннадий Аскальдович уверен, что латвийское правительство осуществляет притеснение православных россиян.

15 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович сообщил, что Латвийская православная церковь адресовала обращение к Патриарху московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о предоставлении латвийскому отделению православной церкви автокефалии (независимости - ред. Autoparus).

По мнению Аскальдовича, такими просьбами власти Риги дискриминируют проживающих в Латвии православных россиян по религиозному признаку.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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