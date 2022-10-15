Аскальдович: власти Латвии дискриминируют россиян по религиозному признаку

Представитель МИД России Геннадий Аскальдович уверен, что латвийское правительство осуществляет притеснение православных россиян.

15 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович сообщил, что Латвийская православная церковь адресовала обращение к Патриарху московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о предоставлении латвийскому отделению православной церкви автокефалии (независимости - ред. Autoparus).

По мнению Аскальдовича, такими просьбами власти Риги дискриминируют проживающих в Латвии православных россиян по религиозному признаку.