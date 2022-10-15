Кальвиньо: Россия сорвала принятие коммюнике на заседании МВФ
2022-10-15
01:16
Министр экономики Испании Надя Кальвиньо утверждает, что Россия не позволила принять совместное коммюнике на заседании Международного валютного фонда.
Глава Министерств экономики Испании Надя Кальвиньо утверждает, что накануне состоялось заседание Международно валютно-финансового комитета, во время которого публичная позиция представителей России неи позволила МВФК принять коллективное заявление. Кальвиньо отметила, что Москва вынудила её принять подобное коммюнике на председательственном уровне.
Также Надя Кальвиньо заявила, что её встреча с представителями России была крайне напряжённой и безрезультатной, поскольку не принесла никакой пользы для МВФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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