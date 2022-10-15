Рогов сообщил о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья
2022-10-15
01:24
Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что в областном центре слышны громкие взрывы.
Ночью 15 октября представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье областного значения слышна серия громких взрывов на фоне работы украинских систем противовоздушной обороны.
В то же время областная военная администрация Запорожья под контролем Киева сообщает, что город подвергся атаке российских дронов-камикадзе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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