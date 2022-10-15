Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах во временно подконтрольном Киеву Запорожье.

15 октября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал подписчикам своего Telegram-канала о том, что в результате работы дронов-камикадзе «Герань-2» в временно находящемся под контролем Киева Запорожье слышны мощные взрывы.

Рогов добавил, что в небе над административным центром Запорожской области видны столпы густого дыма из-за начавшихся в нескольких районах Запорожья пожаров. В городе была слышна работа системы противовоздушной обороны.