Власти Кривого Рога снизили уличное освещение в городе на 60 процентов
2022-10-15
01:31
Администрация Кривого Рога уведомила об уменьшении степени вечерней освещённости города.
В субботу лидер областной военной администрации Криворожской области Александр Вилкул опубликовал новое сообщение на своём аккаунте в Telegram, где заявил, что власти Кривого Рога снизили степень уличного освещения города на шестьдесят процентов. По словам политика, это сделано для избежания нагрузки на электросети в Кривом Роге.
Накануне российские войска инициировали двухдневный массированный обстрел критически важной украинской инфраструктуры, выведя из строя тридцать процентов энергетических объектов Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: за два дня на Украину пролился золотой оружейный дождь
Евродепутат обвинил «заокеанских союзников» в попытках ослабить Европу
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Пентагон: США поставят Киеву снаряды для HIMARS в рамках пакета помощи на $725 млн
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб