Власти Кривого Рога снизили уличное освещение в городе на 60 процентов

Администрация Кривого Рога уведомила об уменьшении степени вечерней освещённости города.

В субботу лидер областной военной администрации Криворожской области Александр Вилкул опубликовал новое сообщение на своём аккаунте в Telegram, где заявил, что власти Кривого Рога снизили степень уличного освещения города на шестьдесят процентов. По словам политика, это сделано для избежания нагрузки на электросети в Кривом Роге.

Накануне российские войска инициировали двухдневный массированный обстрел критически важной украинской инфраструктуры, выведя из строя тридцать процентов энергетических объектов Украины.