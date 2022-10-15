Власти Кривого Рога снизили уличное освещение в городе на 60 процентов

2022-10-15

01:31

Администрация Кривого Рога уведомила об уменьшении степени вечерней освещённости города.

В субботу лидер областной военной администрации Криворожской области Александр Вилкул опубликовал новое сообщение на своём аккаунте в Telegram, где заявил, что власти Кривого Рога снизили степень уличного освещения города на шестьдесят процентов. По словам политика, это сделано для избежания нагрузки на электросети в Кривом Роге.

Накануне российские войска инициировали двухдневный массированный обстрел критически важной украинской инфраструктуры, выведя из строя тридцать процентов энергетических объектов Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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